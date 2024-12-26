Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt Büyükelçisi'ni Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz A. Al-Adwani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Büyükelçi Al-Adwani, Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Bu resmi kabul, Türkiye-Kuveyt ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz A. Al-Adwani'yi kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz A. Al-Adwani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika