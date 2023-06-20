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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Fetret devri" polemiği bitmiyor! Topa Murat Ongun da girdi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde sarf ettiği "İstanbul'u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız." sözlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından danışmanı Murat Ongun da tepki gösterdi. Ongun sosyal medyadan "Bugün saat 11.00'de İstanbul'a yeni bir metro hattı için imzalar atılıyor. Metrolarda fetret devri çoktan bitti, rekor dönemi başladı." ifadelerini paylaştı.

2024 yılında yapılacak yerel seçimler için geri sayım ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'u geri almak için var gücüyle çalışacaklarını ifade etti.

Erdoğan, "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı ancak İstanbul'u birkaç senedir, yerel hizmetler noktasında tekrar bir fetret devrine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu sözlere sert tepki gösterip, "Sizin fetret döneminizi yıkıp, israf döneminizi ortadan kaldıran bizler, anlıyorum ki sizi büyük bir bunalıma soktuk. O bunalım hala devam ediyor. O bunalımdan kurtulamadınız." dedi.

Bu sözler büyük yankı uyandırırken İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da topa girdi. Ongun Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: "Bugün saat 11.00'de İstanbul'a yeni bir metro hattı için imzalar atılıyor. Metrolarda fetret devri çoktan bitti, rekor dönemi başladı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde söylemişti! 'Fetret devri' polemiği bitmiyor! Topa Murat Ongun da girdi

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Ekrem İmamoğlu Murat Ongun Politika Güncel Haberler

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