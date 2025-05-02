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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yarın KKTC'yi Ziyaret Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yarın KKTC'yi Ziyaret Edecek
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret edecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret edecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret kapsamında, yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi'nin bulunduğu yerleşkenin açılışını yapacak ve TEKNOFEST KKTC ödül törenine katılacaklardır. Ziyaret vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile de görüşme gerçekleştirecek; görüşmelerde Kıbrıs davası başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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