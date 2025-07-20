Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıldönümü vesilesiyle gerçekleştirilecek törenlere katılmak üzere geldiği KKTC'de temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndaki açılış ve temel atma törenlerinin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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