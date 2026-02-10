Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Parlamento Başkanı Uulu'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Parlamento Başkanı Uulu'yu kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Jogorku Keneşi (Parlamento) Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu'yu kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Jogorku Keneşi (Parlamento) Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Kırgızistan Jokorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Savcılıktan, Menajer Ayşe Barım'ın uykularını kaçıracak haber
Epstein insan soyunu kendi DNA'sıyla 'yeniden üretmeyi' hayal ediyormuş

Epstein'in ürkütücü planı! Çiftliğinde kadınları hamile bırakarak...
Somali'de yolcu uçağı Hint Okyanusu'na acil iniş yaptı

Büyük panik! Yolcu uçağı okyanusa acil iniş yaptı
Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Görüntü Ankara'dan! Kız arkadaşına centilmenlik yapmak isterken hiç beklemediği bir şey oldu

Görüntü Ankara'dan! Centilmenliğin sonu kötü bitti
Kazada ölen motosiklet sürücüsünün cenazesinde, gelenek gereği davul-zurna çalındı

Son yolculuğuna davul ve zurna ile uğurlandı! Nedeni kahretti