Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'a geldi. Cumhurbaşkanlığı'na ait özel uçak "TC-TUR" ile başkent Astana'daki Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na inen Erdoğan, resmi törenle karşılandı. Erdoğan, yarın "Türk Devri" temasıyla düzenlenecek Türk Devletleri Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılarak zirve oturumuna hitap edecek. Erdoğan ayrıca toplantı kapsamında katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Erdoğan'a Kazakistan ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.

Toplantının gündemi

Dönem Başkanlığı'nın Özbekistan'dan Kazakistan'a devredileceği zirvede liderler, teşkilat bünyesinde iş birliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak. - ASTANA