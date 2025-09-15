Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri El Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının kabul edilemeyeceğini, Türkiye'nin her zaman Katar'ın yanında olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in düzenlediği saldırı ile barış müzakerelerini baltalamayı amaçladığını, her şartta müzakerelerin devamının faydalı olacağını, Türkiye'nin arabuluculuk çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar ilişkilerinin savunma sanayii ve güvenlik başta olmak üzere her alanda geliştirileceğini belirtti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırısında şehit düşenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın eşlik etti. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
