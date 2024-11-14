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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi resmi törenle karşıladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi resmi törenle karşıladı.

Al Sani'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Al Sani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı.

Al Sani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Al Sani, merdivenlerde Türkiye ve Katar bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika
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