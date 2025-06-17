Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İSRAİL İLE İRAN ARASINDAKİ ÇATIŞMA ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılana açıklamaya göre, görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

"NETANYAHU BÖLGENİN GÜVENLİĞİ İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrasında başlayan çatışmalı süreçle ilgili yoğun diplomatik temaslar yürüttüğünü, şiddet sarmalının sona ermesi için çabalarını sürdüreceğini, Netanyahu'nun bölgenin güvenliği için en büyük tehdit olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

'GAZZE' VE 'SURİYE' VURGUSU

Erdoğan, İsrail saldırılarının Gazze'deki insani krizi ve soykırımı gölgede bırakmasına müsaade edilemeyeceğini, gelişmelerin Suriye'yi de içine almasına izin verilemeyeceğini belirtti.





Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;