Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı Al Sani'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı Al Sani'yi Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti. Kabulde Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İslam İş birliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Türkiye'de bulunan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti. Kabulde Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü, bölge ülkelerinin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, Suriye ve Irak'ın bu çatışmalardan uzak durmasının önemli olduğunu, tansiyonun düşürülmesi ve diplomasi için alan açılmasının gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in durdurulması ve nükleer anlaşmazlığın çözümü için müzakerelere dönülmesinin önemli olduğunu, bu hedeflere ulaşmak amacıyla özellikle bölge ülkelerinin gayretlerini sürdürmesinin fayda sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının dikkatleri Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmaması için çalışmaların artarak süreceğini, zalim Netanyahu'ya böyle bir imkan tanınmaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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