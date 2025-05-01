Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Vatandaşlarla Kafede Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da kafede oturan vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, bir süre kafede vakit geçirdikten sonra ayrıldı.