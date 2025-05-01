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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Vatandaşlarla Kafede Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Vatandaşlarla Kafede Buluştu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, kafede bir süre vakit geçirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da kafede oturan vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, bir süre kafede vakit geçirdikten sonra ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Politika
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