Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için başsağlığı mesajı Açıklaması - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için başsağlığı mesajı Açıklaması

AA - Hande İlbeyi Canca - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için başsağlığı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Japonya Eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum.

Dostum Abe'nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

AA / Hande İlbeyi Canca - Politika

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