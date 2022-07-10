Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile telefon görüşmesinde bölgesel konular ele alındı
Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü. Bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Yair Lapid'i Başbakanlık görevini üstlenmiş olmasından dolayı tebrik etti.
İsrail Başbakanı Lapid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Görüşmede, Türkiye- İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.
İSRAİL BAŞBAKANINI TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Yair Lapid'i Başbakanlık görevini üstlenmiş olmasından dolayı tebrik etti. 1 Kasım'da düzenlenecek seçimlerin İsrail halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere kadarki süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa'da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini belirtti.
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika