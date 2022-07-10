Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile telefon görüşmesinde bölgesel konular ele alındı

İsrail Başbakanı Lapid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Görüşmede, Türkiye- İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

İSRAİL BAŞBAKANINI TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Yair Lapid'i Başbakanlık görevini üstlenmiş olmasından dolayı tebrik etti. 1 Kasım'da düzenlenecek seçimlerin İsrail halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere kadarki süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa'da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini belirtti.