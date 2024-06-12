Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Kralı 6. Felipe arasında Gazze görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da, Kral 6. Felipe ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Türkiye- İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü. Önemli görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu.

GÖRÜŞMENİN ANA GÜNDEM MADDESİ GAZZE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. Felipe ile görüşmesinde, İspanya'nın Filistin'i tanıma kararının Orta Doğu'da şiddete son verecek bir barış anlaşmasına imkân veren müzakerelerin yeniden başlatılmasına yardımcı olabileceği, iki devletli çözüm için uluslararası toplumda verilen çabaları teşvik edeceği mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşmesinde, İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, İspanya'nın Filistin'e desteğinin önemli olduğunu, uluslararası camianın İsrail'e baskısını artırmasının kalıcı barışın kapısını aralayabileceğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSPANYA ÇIKARMASI

Öte yandan Erdoğan'ı Madrid-Torrejon de Ardoz Askeri Havalimanı'nda İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakan Yardımcısı Fernando Sampedro Marcos, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ile ilgililer karşıladı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Madrid'e geldi.