Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgede tırmanan askeri gerilim ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye'de bulunan İran Dışişleri Bakanı'nı bugün kabul edeceğini ifade etti. - İSTANBUL