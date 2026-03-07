Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, bölgedeki çatışma sürecinin seyri ve son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu kritik süreçte Irak'ın yanında yer aldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgeyi uzun yıllar bir felakete sürükleyecek adımlara karşı mücadelesini sürdüreceğini, terör örgütleri ve beraberindeki bazı gruplarda son günlerde yaşanan hareketliliğin yakından takip edildiğini belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgemizdeki çatışmaları sona erdirmek ve müzakerelere dönüşü sağlamak için yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti. Görüşmede hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Neçirvan Barzani "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine vurgu yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı