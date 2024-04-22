Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile Bağdat'ta buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile Bağdat Sarayı'nda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile Bağdat Sarayı'nda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında temaslarına başladı. Erdoğan ziyareti çerçevesinde Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile Bağdat Sarayı'nda bir araya geldi. - BAĞDAT