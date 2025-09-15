Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Katar'da Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Katar'da Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.

Kabulde Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Irak'la terörle mücadelede iş birliğinin devam edeceğini, enerji başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Irak ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi için çalıştıklarını, Kalkınma Yolu Projesi ile iki ülke arasındaki münasebetlerin geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk

Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.