Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'la görüştü
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. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lahey'de İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü.

. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lahey'de İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü.

NATO Liderler Zirvesi, Hollanda'nın Lahey kentinde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı zirve öncesinde NATO liderleri, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından karşılandı. Karşılama töreni ve fotoğraf çekiminin ardından Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'na geçildi. Erdoğan, toplantı kapsamında ikili temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İran-İsrail çatışması ve gelişmeleri de dahil bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede Dışişleri Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. - LAHEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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