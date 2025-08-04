Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Gazze'deki insani durum ve ateşkes müzakereleri de gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER, BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

GAZZE'DEKİ İNSANİ DURUM VE ATEŞKES

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Gazze'deki insani durumun kritik noktaya ulaştığını, yaşananlara ses çıkarmanın ötesine geçilmesinin insanlığa karşı bir görev olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye sürekli insani yardımı gönderdiğini, arabulucuların bölgede ateşkesi sağlama gayretlerini ve ateşkes müzakerelerini de desteklediğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN STARMER'A TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'i ateşkese ve iki devletli çözüme zorlayacak adımların atılmasının önemini ortaya koyarken, İngiltere Başbakanı Starmer'ı Filistin Devletini tanıma ile ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik etti.

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
'Öcalan'dan Erkan Baş'a Parti kur mesajı' iddiasına İmralı heyetinden yalanlama

Öcalan'la ilgili "siyasi parti" iddiasına açıklama geldi
İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor

İnsanlığı utandıracak görüntüler! Meryem yavaş yavaş ölüyor
Bahçeli: İpsiz sapsızların 'Biz komisyoncu değiliz' zırvasına sığınmaları değersiz

Ne CHP ne de DEM! İşte Bahçeli'nin yerden yere vurduğu parti
Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif

Güle güle Barış Alper! Yeni takımına hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.