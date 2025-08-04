Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER, BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

GAZZE'DEKİ İNSANİ DURUM VE ATEŞKES

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Gazze'deki insani durumun kritik noktaya ulaştığını, yaşananlara ses çıkarmanın ötesine geçilmesinin insanlığa karşı bir görev olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye sürekli insani yardımı gönderdiğini, arabulucuların bölgede ateşkesi sağlama gayretlerini ve ateşkes müzakerelerini de desteklediğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN STARMER'A TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'i ateşkese ve iki devletli çözüme zorlayacak adımların atılmasının önemini ortaya koyarken, İngiltere Başbakanı Starmer'ı Filistin Devletini tanıma ile ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik etti.