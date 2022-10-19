Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yüreğin varsa seçimlerde karşıma çık' çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin bugünkü grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yüreğin varsa seçimlerde karşıma çık" çağrısında bulundu. Erdoğan'ın bu çağrısına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Korkmuyorsan, bir 'prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin bugünkü grup toplantısında muhalefete sert eleştiriler yöneltti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir de çağrıda bulunan Erdoğan, "Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na çağrı yapmak istiyorum; madem kendine güveniyorsun, madem ülke ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsan öyleyse hodri meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin yetiyorsa seçimlerde çık karşımıza" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT GELDİ

Erdoğan'ın bu çağrısına ne yanıt vereceği merak konusu olan Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Erdoğan'ı televizyon kanalında tartışmaya davet eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bugün yine bazı laflar etmişsin. Vizyonlarımızı karşılaştıralım demişsin… Korkmuyorsan, bir 'prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım" ifadelerine yer verdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;