Erbakan'dan Erdoğan için dikkat çeken çıkış: Zamanı geldi

Son seçimlerde aldığı oy oranı ile dikkatleri üzerine çeken Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, siyasetin gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk olan Erbakan, 2023 Genel Seçimleri'ndeki ittifakın yeniden kurulup kurulmayacağı yönündeki soruya yanıt verdi.

"Bize hep soruyorlar 'tekrardan bir araya gelmeniz mümkün mü?' diye. Bu mümkün olmaz çünkü bir kere denenmiş bir daha denenmez" diyen Erbakan, "Maalesef bu sözlerinde durmadılar. Bundan sonrası bir kere iyi niyetle bunu yaptınız onlara da güvendiğiniz karşınızda bir cumhurbaşkanı var iktidar mensupları var ve böylece de bir mutabakat yapıldı. Buna uyulmamış, buna uymayı bırakın hani bir kısmını yaptık üçte birini yaptık dörtte birini yaptık da tam tersi yapılmış ve ülke bu hale gelmiş. Artık yeniden ittifak yapmak saflık olur ve kandırılmak olur" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A VETO

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı desteklemeyeceklerini söyleyen Erbakan, "Sayın Erdoğan'ın artık aday olmaması doğru olandır. Hem yaşını hesaba kattığımızda hem de yorgunluğunu hesap kattığımızda gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde rekor kırdı en uzun süre devlet başkanı olarak kalan kimse olarak. Seçim zamanında yapılırsa 25-26 seneyi devirmiş olacak. Bu bir rekor tabii. Ancak yorulmuşluk, yıpranmışlık var. Ülkemizde de yetişmiş gençler ve siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adayları var. Sayın Erdoğan'ın artık emekli olma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

"SAADET'E KAPILAR KAPALI DEĞİL"

İttifak kapısını Saadet Partisi'ne açık bırakan Erbakan, "Saadet Partisi ile ittifak kapısı elbette kapılı değil. Partilerin kendi logolarıyla dahil olduğu bir ittifak elbette mümkün olabilir. Farklı ittifaklar kurmak mümkün fakat Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Yeniden Refah kendi adayını belirler" diye konuştu.