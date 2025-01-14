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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

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Menzil Cemaati lideri Elhüseyni'nin ölümünün ardından oğulları arasındaki miras çekişmesi kavgaya dönüştü. Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kavga görüntülerinin yankıları sürerken akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isim vermeden Menzil Cemaati'ne yaptığı uyarı geldi.

Menzil Cemaati'nde miras paylaşımıyla ilgili yaşanan gerilim devam ediyor. Kardeşlerden birinin Menzil Camisi'nin bir bölümünde inşaata başlaması üzerine kavga çıktı.

"İNŞALLAH DEVLETİMİZ GEREKENİ YAPACAKTIR"

Çıkan kavgada bazı cemaat mensupları yaralandı. Köye çok sayıda jandarma gönderildi. Serhendi Vakfı sözcüsü, "Kimseden fiili müdahale istemiyorum. İnşallah devletimiz gerekeni yapacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

AKILLARA ERDOĞAN'IN SÖZLERİ GELDİ

Menzil Cemaati'nde çıkan kavganın yankıları sürerken akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda 7. Din Şûrası'nda sarf ettiği sözler geldi. İsim vermeden cemaatlere uyarıda bulunan Erdoğan; sivil dini yapıların, kendi içlerinde ya da kendi aralarında yaptıkları münakaşaların, toplumda bu müesseselere karşı güveni aşındırdığına dikkati çekerek, sivil dini yapıların bu yolla yıpratılmasının birtakım sapık oluşumlara zemin hazırladığını, kötü örneklerin toplumda umudun kararmasına sebep olduğunu kaydetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıKadir Özer:

Cematlerin bu vatana bir aspirin kadar bile faydaları yoktur

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Çok gereksiz tiplersiniz

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Haber Yorumlarınail karayel:

Kavgayı görünce 15 temmuz geldi aklıma

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Allah cezanizi versin. kameralar onunde bu kadar mal mulk usagi oldugunuzu acik acik gosteriyorsunuz. musluman olarak boyle mi ornek oluyorsunuz? yilbasi gecelerinde sokaklara cikip (siz yada benzerleriniz) insanlara "dogru yola gelin, Allah in buyurdugu bu sekildedir" diye teblig yapiyorsunuz.. peki Allah bu sekil mal bolusmeyi uygun bulur mu? ulan Kuranda adi gecen munafiklar siz misiniz? insanliginizin icine tukureyim, millet sizden usandi...

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Haber Yorumlarıender türk :

hepsinin üstünü kazısan altından insan çıkar , kimlerin arkasından gidip kimlerden medet umduklarınıza bir bakın.

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Haber YorumlarıVEFA:

Ortaçağın bile bir şerefi vardı. Bu tarikatlar taş devri oluşumu. Alayı kapatılmalı, malları yıllarca sömürdükleri fakir fukaraya dağıtılmalı!! Atam olsa böyle yapardı!!

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Haber YorumlarıBenjamin:

Bir bakterinin değeri, bunların hepsinin toplam ederinden daha fazla

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

diyanetin olduğu bir ülkede cemaatlerin, tarikatların olması saçmalıkdır,o zaman diyanet kapatılsın

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Bu kitle ile ayni ulkede olmak beka sorunu.para rant kavgasi iyi bir lider bunlari kapatirdi ama kitleyi kendi kullaniyor.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Geldiğimiz hale bak. Bunlar mı bize fayda sağlayacak ,vatana millete yararları olacak. Hadi canım sende..

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