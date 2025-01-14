Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Menzil Cemaati'nde miras paylaşımıyla ilgili yaşanan gerilim devam ediyor. Kardeşlerden birinin Menzil Camisi'nin bir bölümünde inşaata başlaması üzerine kavga çıktı.

"İNŞALLAH DEVLETİMİZ GEREKENİ YAPACAKTIR"

Çıkan kavgada bazı cemaat mensupları yaralandı. Köye çok sayıda jandarma gönderildi. Serhendi Vakfı sözcüsü, "Kimseden fiili müdahale istemiyorum. İnşallah devletimiz gerekeni yapacaktır" dedi.

AKILLARA ERDOĞAN'IN SÖZLERİ GELDİ

Menzil Cemaati'nde çıkan kavganın yankıları sürerken akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda 7. Din Şûrası'nda sarf ettiği sözler geldi. İsim vermeden cemaatlere uyarıda bulunan Erdoğan; sivil dini yapıların, kendi içlerinde ya da kendi aralarında yaptıkları münakaşaların, toplumda bu müesseselere karşı güveni aşındırdığına dikkati çekerek, sivil dini yapıların bu yolla yıpratılmasının birtakım sapık oluşumlara zemin hazırladığını, kötü örneklerin toplumda umudun kararmasına sebep olduğunu kaydetmişti.