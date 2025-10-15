Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri İsrail basınında: Bizi açıkça uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti dönüşünde uçakta yaptığı açıklamalar İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Erdoğan'ın, "Soykırım yeniden başlarsa sonuçları ağır olur" sözleri, İsrail medyası tarafından Tel Aviv yönetimine açık bir uyarı olarak yorumlandı.

TÜRKİYE ATEŞKESİN KORUNMASINDA KARARLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki ateşkesin korunması konusunda Türkiye, ABD ve diğer ülkelerin kararlılığını vurguladı. "Yeniden soykırıma dönülürse bunun bedelinin ağır olacağını İsrail de biliyor" ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye'nin süreci yakından takip ettiğini belirtti.

İSRAİL MEDYASINDAN "SERT UYARI" YORUMU

İsrail'in önde gelen medya kuruluşlarından i24News, Erdoğan'ın sözlerini "Soykırım yeniden başlarsa sonuçları ağır olur" başlığıyla duyurdu. Haberde, Türkiye'nin Gazze'deki rolünü güçlendirdiği ve ateşkesin korunması için kilit aktörlerden biri haline geldiği vurgulandı. Benzer şekilde Jerusalem Post, Ankara'nın Gazze ateşkesinde "önemli bir oyuncu" haline geldiğini yazarak, Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi. Gazetenin haberinde, "Türkiye, ABD ve diğer ülkeler bu ateşkesi korumakta kararlı" ifadeleri öne çıktı.

PKK/SDG ÇIKIŞI DA RAHATSIZLIK YARATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütü PKK/SDG'ye yönelik "Suriye ordusuna entegre olun" çağrısı da İsrail basınında yankı buldu. Maariv gazetesi, "İsrail'in ezeli rakibi kuzey sınırını karıştırıyor" başlığıyla haberi duyurdu ve Erdoğan'ın açıklamalarının bölgesel dengeleri etkileyebileceğini yazdı.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

İsrail medyasına göre Ankara, Gazze'nin yeniden inşası ve bölgesel barışın sağlanmasında aktif arabulucu rolü üstleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Türkiye'nin hem diplomatik hem de insani düzeyde Orta Doğu denkleminde ağırlığını artırdığının göstergesi olarak değerlendirildi.