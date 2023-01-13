AK Partili Turan canlı yayında paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket, siyasette dengeleri alt üst edecek

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Habertürk canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Turan, Cumhur İttifakı'nın oy oranıyla ilgili iddialı bir çıkış yaptı.

"YÜZDE 52'NİN ÜZERİNDE OYUMUZ VAR"

"Anketlere baktığınızda yüzde 50'yi yakalıyor mu Cumhur İttifakı?" sorusuna yanıt veren Turan, "Biz sayın Erdoğan'ı iktidarda olduğu için sevmedik, bu ülkede çok büyük adımlar attığı için, vesayeti yıktığı için sevdik. İktidar olmak veya olmamak dünyanın sonu veya başı değil. Göreceksiniz sayın Erdoğan'ı da onun ittifakı ve partisini bu millet çok farklı lider yapacaktır. ARGE Başkanımız Mustafa Şen Bey, dün itibariyle yüzde 52'nin üzerinde bir oydan bahsetti." dedi.

"HER ADIMIN MİLYONLAR KARŞILIĞI VAR"

Turan konuşmasına şöyle devam etti: "Ak Parti son aylarda toplumun tüm kesimlerin sosyal dertlerini görerek, masaya yatırıp, çözmek için adımlar attı. Her adımın milyonlar karşılığı var. KHK borçları, icralar, sözleşmeli personel meselesini düşünün. Kimin ne sorunu varsa AK Parti masasının gördüğü insanlar. 20 yıl içerisinde çok geri kalmış olan altyapımızı AK Parti hükümeti büyük bir motivasyonla bitirdi. Şimdi bireysel refahın çok önde olduğu bir dönem yaşıyoruz. Köprü, yol, hastane yapmaktan bireysel derdi unuttuk belki de. Ama şimdi bu sorunun çözümü için adımlar atıyoruz.

"TÜRKİYE'NİN ÜNİTER YAPISINI EN İYİ TEMSİL EDEN PARTİYİZ"

Türkiyemizi son 20 yıl içerisinde karış karış gezerek, toplantılar mitingler yaptık. Şimdi geldiğimiz yerde İzmir'le Diyarbakır'ın, Çanakkale ile Şırnak'ın farkı yok bizim için. Muazzam bir dönem yaşıyoruz. Önceden belki meselelere Kürtlerin, Alevilerin sorunları diye bakılabiliyordu. Şimdi Türkiye'nin sorunu olarak bakıyoruz. Bir dönem yapılan hatalı politikalarla geri kalmışlık olmuş, şimdi yok. Mesele Güneydoğu meselesi değil Türkiye meselesidir. Türkiye'nin 85 milyon seçmeni var. Laz seçmen, öğrenciler şöyle seçer, kadınlar böyle yapar diyor muyuz? 85 milyon eşit bakmak durumundayız. Kürt seçmeni ifadesini doğru bulmuyorum. En çok Kürt vekil bizde var. Türkiye'nin üniter yapısını en iyi temsil eden, koruyan, kollayan parti biziz."