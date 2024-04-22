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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi Irak'taki caddelere Türk bayrağı asıldı

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12 yıl aradan sonra ilk kez Irak'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi Bağdat ile Erbil'de cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat ile Erbil'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ziyaretten dolayı cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi Irak'taki caddelere Türk bayrağı asıldı

"ZİYARETİNİZDEN ONUR DUYDUK"

Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanan başkent Bağdat'ta, merkezde yer alan Şeyh Abdulkadir Geylani türbesinin bulunduğu caddeye, Türkçe ve Arapça "Ziyaretinizden onur duyduk" yazılı pankartlar yerleştirildi. Pankartlarda yan yana Irak ve Türk bayraklarına da yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi Irak'taki caddelere Türk bayrağı asıldı

ERBİL KALESİ KIRMIZI BEYAZ OLDU

Erbil'de de cadde ve sokaklara Türk bayrakları asılırken Erbil Kalesi'ne Türk bayrağının görüntüsü yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi Irak'taki caddelere Türk bayrağı asıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bağdat ve Erbil'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi Irak'taki caddelere Türk bayrağı asıldı

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Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Bağdat Erbil Irak Diplomasi Politika Dünya Haberler

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