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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk haberinin yer aldığı düşünülen bir gazete nüshası, müzayede ile satışa sunuluyor. 53 yıl önce yayınlanan haberde, Erdoğan'ın "Türk ve İslam terbiyesini çocuğuna aşılayan anne ve baba arıyoruz" dediğinin ve büyük alkış topladığının yazılması dikkat çekti. Gazete için başlangıç fiyatı henüz tespit edilmezken, satıştan en az 250 bin lira gelir bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ilk haberin yer aldığı düşünülen bir gazete nüshası, müzayede ile satışa sunuluyor.

AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı 17 Ocak 1972 tarihli Bizim Anadolu gazetesi, pazar günü saat 15.00'te Çengelköy Müzayede tarafından açık artırmaya çıkarılacak.

ERDOĞAN VE OKUL ARKADAŞLARININ BİRİNCİLİĞİ GAZETEDE

Bizim Anadolu gazetesi, 53 yıl önce Erdoğan ve iki okul arkadaşının "Liselerarası Münazara" yarışmasına katıldığını ve yarışmada birincilik ödülü kazandığını fotoğraflı bir haberle okuyucularına sunmuştu. Haber"İstanbul İmam Hatip Okulu fikir tartışmasında galip geldi" başlığıyla verilmişti.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ BÜYÜK ALKIŞ TOPLAMIŞ

Haberde Erdoğan'ın "Türk ve İslam terbiyesini çocuğuna aşılayan anne ve baba arıyoruz" dediği ve büyük alkış topladığı yazılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor

HENÜZ AÇILIŞ FİYATI TESPİT EDİLMEDİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre müzayede koordinatörü Osman Nuri Boyacı "Erdoğan'ın bu gazete haberi öncesinde bir haberde yer alması çok mümkün gözükmüyor. Ayrıca 1972 yılında 18 yaşında olan Erdoğan'ın bir lise öğrencisi olarak haberde yer alması hayatında iz bırakan bir konu olarak değerlendirilebilir. Nüsha için henüz açılış fiyatı tespit etmiş değiliz ama en az 250 bin liraya satılması bizi mutlu edecektir" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Boyacı "Gazetede bir ayrıntı da keşfettim; Bizim Anadolu gazetesinin yayın yönetmeni, sonradan siyasete atılan Yaşar Okuyan idi. Haberi de bizzat Okuyan yapmış. Tayyip Erdoğan, Seyfettin Esenlik ve Ali Kul'dan müteşekkil İstanbul İmam Hatip Okulu ekibinin birincilik ödülü kazandığı haberinin Bizim Anadolu gazetesi dışında başka bir yayın oranında yer alıp almadığı bir araştırma konusu da olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAbdullah Çiftçi:

Verin geri dönüşüme tuvalet kağıdı yapsınlar.

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Haber YorumlarıMilliyetci Türk:

Allah akıl fikir versin

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Haber YorumlarıOsman Aybas:

Abdullah çiftçi ahlaksızsın

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Haber YorumlarıCahit Ger:

İnşallah başka haberini görmeyi nasip et Allahım

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Itina Ile Ic-Dis Temizlik Yapilir..Bol Kopuklu, Cilali.....

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