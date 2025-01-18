Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ilk haberin yer aldığı düşünülen bir gazete nüshası, müzayede ile satışa sunuluyor.

AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı 17 Ocak 1972 tarihli Bizim Anadolu gazetesi, pazar günü saat 15.00'te Çengelköy Müzayede tarafından açık artırmaya çıkarılacak.

ERDOĞAN VE OKUL ARKADAŞLARININ BİRİNCİLİĞİ GAZETEDE

Bizim Anadolu gazetesi, 53 yıl önce Erdoğan ve iki okul arkadaşının "Liselerarası Münazara" yarışmasına katıldığını ve yarışmada birincilik ödülü kazandığını fotoğraflı bir haberle okuyucularına sunmuştu. Haber"İstanbul İmam Hatip Okulu fikir tartışmasında galip geldi" başlığıyla verilmişti.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ BÜYÜK ALKIŞ TOPLAMIŞ

Haberde Erdoğan'ın "Türk ve İslam terbiyesini çocuğuna aşılayan anne ve baba arıyoruz" dediği ve büyük alkış topladığı yazılmıştı.

HENÜZ AÇILIŞ FİYATI TESPİT EDİLMEDİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre müzayede koordinatörü Osman Nuri Boyacı "Erdoğan'ın bu gazete haberi öncesinde bir haberde yer alması çok mümkün gözükmüyor. Ayrıca 1972 yılında 18 yaşında olan Erdoğan'ın bir lise öğrencisi olarak haberde yer alması hayatında iz bırakan bir konu olarak değerlendirilebilir. Nüsha için henüz açılış fiyatı tespit etmiş değiliz ama en az 250 bin liraya satılması bizi mutlu edecektir" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Boyacı "Gazetede bir ayrıntı da keşfettim; Bizim Anadolu gazetesinin yayın yönetmeni, sonradan siyasete atılan Yaşar Okuyan idi. Haberi de bizzat Okuyan yapmış. Tayyip Erdoğan, Seyfettin Esenlik ve Ali Kul'dan müteşekkil İstanbul İmam Hatip Okulu ekibinin birincilik ödülü kazandığı haberinin Bizim Anadolu gazetesi dışında başka bir yayın oranında yer alıp almadığı bir araştırma konusu da olabilir" dedi.