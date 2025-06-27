Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki zarfın sırrı çözüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki zarfın sırrı çözüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Görüşmede Erdoğan'ın elindeki zarf dikkatlerden kaçmadı. Merak uyandıran zarfın içinde, Cumhurbaşkanlığı ekibi tarafından hazırlanan bilgi notları yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Lahey'de, ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya geldi. Görüşmenin odak noktasında Orta Doğu'daki gelişmeler ve Gazze'deki insani kriz vardı.

ZARF MERAK KONUSU OLDU

Basına kapalı gerçekleşen görüşme öncesi gazetecilere poz veren Başkan Erdoğan ve Trump'ın fotoğrafı gündem oldu. İki liderin neşeli anları objektiflere yansırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki zarf ise merak konusu oldu.

"ABD TARTAFINDAN BİZE VERİLEN ZARF DEĞİL"

Sosyal medyada çok konuşulan zarf ile ilgili ise Gazeteci Murat Çiçek, 24 TV'de merak edilenleri cevapladı. Çiçek, zarf ile ilgili, "Kaynaklara bunu sordum. Zarfın kendisi bize ait. Amerika tarafından bize verilen bir zarf değil. Cumhurbaşkanının bu tarz görüşmeler öncesi İletişim Başkanlığı tarafından veya bu görüşmelere dair devlet kurumlarının hazırlamış olduğu bilgi notlarını içeren bir zarf. Amerika tarafından bize verilen bir zarf değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Manchester City, Juventus'u paramparça etti

Manchester City, Juventus'u paramparça etti! Skor çok konuşulur
Fransa'da 400 yıllık mühürlü mezar bulundu

Betonun altından çıktı! 400 yılık ve mühürlü
Hamile Oya'yı katleden caniden 'Neden yaptın?' sorusuna korkunç yanıt

Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı

Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
Benzema, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı

Benzema, Türkiye'den aldığı teklifi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali: Başka illerde de durum felaket
İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı

İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.