Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizmeli fotoğrafı AK Partili ve CHP'li vekilleri karşı karşıya getirdi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizmeli fotoğrafı AK Partili ve CHP'li vekilleri karşı karşıya getirdi

Haberler.com - Uğur Birdal - Politika
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AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eskilere ait çizmeli bir fotoğrafını paylaşarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yaptı. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ise o günlerin geride kaldığını belirterek "Çamurlu yollar, çizmeli ayaklar geçmişte kaldı. O şimdi sarayda yaşıyor." ifadeleriyle Can'a yanıt verdi.

Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde Türkiye'nin birçok ilinde sağanak yağışlar etkili oldu. İstanbul da bu yağışlardan nasbini aldı ve Esenyurt ilçesinin bazı mahallerinde su baskınları yaşandı. İstanbul su baskınları ile mücadele verirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehir dışında tatilde olması her kesimden vatandaşın tepkisini çekti.

"HİÇBİR BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR"

Ekrem İmamoğlu'nun sahada olmamasına gönderme yapmak isteyen AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizmeli bir fotoğrafını paylaştı. Can paylaşımına "Hiçbir başarı tesadüf değildir, Çizme var ya çizme…" notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizmeli fotoğrafı AK Partili ve CHP'li vekilleri karşı karşıya getirdi

"ÇİZMELİ AYAKLAR GEÇMİŞTE KALDI"

CHP kanadından ise Ramazan Can'a yanıt gecikmedi. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Can'ın paylaşımını alıntılayarak o günlerin artık geride kaldığını söyledi. Tarhan, "Ramazan, o günler geride kaldı; çamurlu yollar, çizmeli ayaklar geçmişte kaldı. O şimdi sarayda yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizmeli fotoğrafı AK Partili ve CHP'li vekilleri karşı karşıya getirdi

Uğur Birdal
Uğur Birdal
ugur.birdal@haberler.com Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Politika Güncel Haberler

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