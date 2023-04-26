Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında yaşadığı rahatsızlık dünya basınında da bir numaralı gündem

Dün gece katıldığı canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu uluslararası medyanın da gündeminde yer aldı. Fransa'nın resmi haber ajansı AFP, "Cumhurbaşkanı Erdoğan midesini üşüttüğünü söyleyerek TV röportajını yarıda kesti" manşeti atarken, ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg de "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı akşamı canlı yayındayken beklenmedik bir sağlık sorunu yaşadı" başlıklı bir haber servis etti.

Türkiye 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken gündem dün gece katıldığı canlı TV yayınında rahatsızlanan ve midesini üşüttüğünü açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

YABANCI MEDYA KURULUŞLARI HABERLER YAYINLADI

Bugün tüm programlarını iptal ettiğini Twitter hesabı üzerinden duyuran Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili yabancı medya kuruluşları da haberler yayınladı.

AFP: ÖZÜR DİLEYEREK MİDESİNİ ÜŞÜTTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Fransa'nın resmi haber ajansı AFP, "Erdoğan midesini üşüttüğünü söyleyerek TV röportajını yarıda kesti" başlığını kullandı. Ajans, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü katıldığı canlı yayın röportajını yarıda kesti. Geri döndüğünde özür dileyerek midesini üşüttüğünü söyledi" ifadesiyle yaşananları okurlarına aktardı.

"TELEVİZYONA ÇIKMASI 90 DAKİKA GEÇ OLDU"

AFP'deki haberde, "Türkiye'nin 69 yaşındaki lideri bıçak sırtında giden genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken üç mitinge katılmıştı. Erdoğan, Ülke TV ve Kanal 7'nin ortak yayınına katılarak günü bitirecekti. Fakat televizyona çıkması 90 dakika geç oldu" denildi. Haberde, Erdoğan'ın bir süre sonra kamera karşısına çıktığı ve özür dilediği belirtildi. AFP, "Yüzü yorgun gözüküyordu" ifadesine yer verdi.

BLOOMBERG: BEKLENMEDİK BİR SAĞLIK SORUNU YAŞADI

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg de, "Erdoğan'ın canlı röportajı kamera arkasında yaşanan rahatsızlık sebebiyle kesildi" başlığıyla yaşananları aktardı.Bloomberg'deki haberde, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı akşamı canlı yayındayken beklenmedik bir sağlık sorunu yaşadı" denildi. Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarına devam etmek için mitinglere katıldığına dikkat çeken Bloomberg bugün Erdoğan'ın 3 mitinge katılmayı planladığını da aktarmıştı. Fakat bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi Twitter hesabından bu ziyaretleri ertelediğini duyurdu.