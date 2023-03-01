Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın açıklaması sırasında dikkat çeken görüntü! Herkes "Soylu niye orada?" sorusunu sordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunduğu sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun diğer bakanların aksine açıklamayı vatandaşların arasında takip etmesi dikkat çekti. Sosyal medyada gündem olan görüntü için "Bakan Soylu niye orada?" yorumları yapıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

"BAKAN SOYLU NİYE ORADA?"

Erdoğan'ın basın açıklaması sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Açıklama sırasında Bahçeli ve diğer bakanlar Erdoğan'ın yanında dururken, Bakan Soylu açıklamayı vatandaşların arasında takip etti. Kısa sürede gündem olan görüntü sonrası sosyal medya kullanıcıları "Bakan Soylu niye orada?" yorumunu yaptı.