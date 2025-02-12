Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı'ndan Togg içerisinde güldüren diyaloglar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti. Enver İbrahim, Togg'u test ettiği anları paylaştı. Erdoğan ve İbrahim'in samimi diyalogları ise izleyenleri gülümsetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya'ya gitti. Görüşmelerini sürdüren Erdoğan, ziyaretinde Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Togg hediye etti.
ARAÇ İÇERİSİNDEKİ DİYALOGLAR EFSANE
Hediyesini aldıktan sonra test sürüşüne çıkan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın araç içerisindeki diyalogları ise görülmeye değerdi. İkiliye Togg içerisindeki gezintilerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti.
İşte o diyaloglardan bir kesit;
- Enver İbrahim: Ben genelde korumasız kullanıyorum
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arkanda koruma yok mu?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Araç) Nasıl?
- Enver İbrahim: Benim şöförlüğüme güvenmene şaşırdım
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Niye?
- Enver İbrahim: E ben çok az araba sürüyorum ve bizim sürücü koltuğu sağda, solda değil ki
- Bilal Erdoğan: O zaman inelim
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Araçta ses duyuyor musun? Ses var mı?
- Enver İbrahim: Hayır araç çok sessiz.