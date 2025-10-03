Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Davutoğlu o anları anlattı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim'de 2,5 aylık aranın ardından yeni yasama yılına başladı. Açılış sonrası düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Resepsiyon sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun sohbeti dikkat çekti.

DAVUTOĞLU'NDAN O KAREYE AÇIKLAMA

Ortaya çıkan kareler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, EKOL TV'de Nagehan Alçı ve Ferhat Murat'ın sunduğu "Gün Başlarken" programına katılarak açıklamalarda bulundu.

"TEBESSÜM BENİM KARAKTERİMDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği fotoğrafı değerlendiren Davutoğlu, "Bu resimde yanlış olan bir şey de görmüyorum. Bazılarının şöyle bir ifadesi var, 'Efendim çok mutlusunuz.' Tebessüm benim karakterimdir. Hz. Peygamber'in (sav) sünneti yani ben onu sadece bir rivayet olarak anlatmam. Benim kahkaha attığımı belki de kimse görmemiştir ev dışında. Kahkaha doğru değil, büyük kahkahalar özellikle Gazze'de olanlar varken. Ama benim çok surat astığımı da kimse görmemiştir. Hz. Peygamber (sav) der ki, 'Tebessüm sadakadır.' Ben bulunduğum ortamda tebessüm ederim, doğal halim bu. Davet edilmiş yerde, bu kadar heyetin içinde surat asmanın alemi ne?" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI'NA SAYGIYI GÖSTERİRİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tavrıyla ilgili de açıklama yapan Davutoğlu, "Başka yere bakmanın veya aman ben burada olmaktan mutsuzum diye göstermenin alemi ne? Bulunduğum yer neresi olursa olsun orası benimle, heyetle değerlidir. Cumhurbaşkanı yanına oturmuşum, uzak bir yere oturmuşum hiç önemli değil. Orası nedir, milletin temsilcilerinin buluştuğu yer. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'na sert eleştirilerim olur. Ama oturduğum zaman Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na gösterilmesi gereken saygıyı gösteririm ben" şeklinde konuştu.