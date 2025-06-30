Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki mahkum için af yetkisini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın 104. maddesinin 16. fıkrası kapsamında iki mahkum için bireysel af yetkisini kullandı.

İKİ HÜKÜMLÜNÜN CEZASI KALDIRILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama halleri nedeniyle iki hükümlünün kalan cezaları kaldırıldı. Affa gerekçe olarak, Adli Tıp Kurumu raporlarıyla belgelenen sağlık sorunları ve ileri yaş durumları gösterildi.

Affedilen isimlerle ilgili kararlar şöyle: