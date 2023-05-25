Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iğdır Memur-Sen Teşkilat Buluşmasına Telefonla Bağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır Memur-Sen teşkilat buluşmasına telefon ile bağlandı.

Iğdır Memur-Sen, teşkilatı ile bir araya geldi. Yemekli teşkilat buluşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta AK Parti Iğdır Milletvekili seçilen Cantürk Alagöz'ün telefonuyla programa canlı bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda bulunan memurları ve Iğdırlıları selamlayarak, "Iğdır'da gerek parti teşkilatımız gerekse Cantürk kardeşimizle birlikte yeni bir döneme gireceğiz. Bu yeni dönemde Iğdır, farklı bir sıçramayı gerçekleştirecek. İnşallah atacağımız adımlarla Iğdır-Azerbaycan arasında da yeni adımları atmak suretiyle Iğdır ile Nahçıvan arasındaki beraberliği inşallah gerek demir yolunda, gerek ise otoyolda çok daha güçlü bir hale getireceğiz. Ben sizi burada selamlıyorum ve gerek parti teşkilatımız, gerekse Cantürk kardeşimiz Iğdır'da çok çok faydalı işler gerçekleştirecek. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Cantürk Alagöz de, "Sayın Cumhurbaşkanım saygılarımı sunuyorum, emanetiniz bizlerde merak etmeyin" ifadelerini kullandı. - IĞDIR

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023