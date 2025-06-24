Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi İçin Hollanda'ya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi İçin Hollanda'ya Geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Amsterdam'a ulaştı. Erdoğan'ı havalimanında Hollandalı yetkililer ve Türkiye'nin NATO temsilcileri karşıladı. Ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ve bakanlar da kendisine eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Hollanda'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda, Hollandalı yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk ve Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşlik ediyor. - LAHEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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