Erdoğan: Ehlibeyt Sevgisi Milletin Özü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hicri 61 yılının 10 Muharrem gününde bedenler bir bir toprağa düşse de hak ve hakikat yere düşmemiştir. Çadırlar ateşe verilse de Ehlibeyt muhabbetinin çerağı hiç ama hiç sönmemiştir. Şu hakikati hepimiz çok iyi biliyoruz: Ehlibeyt'e duyulan hürmet ve bağlılık bu milletin özüdür, mayasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programına katıldı. Programda konuşan Erdoğan, "Hicri senemizin ilk ayı, Peygamber Efendimizin 'Allah'ın ayı' olarak zikrettiği Mah-ı Muharrem'i tebrik ediyorum. Muharrem ayının ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek ayda tuttuğunuz oruçların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul ve karin olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hicri 61 yılının 10 Muharrem gününde bedenler bir bir toprağa düşse de hak ve hakikat yere düşmemiştir"

Kerbela olayının üzerinden 14 asır geçmesine rağmen acıların hala taze olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslümanlar olarak yarın inşallah Aşure Günü'nü idrak edeceğiz. Şehadetlerinin 1387'nci sene-i devriyesinde Serdar-ı Şehidan Şah-ı Kerbela Hazreti Hüseyin Efendimizi ve 70'i aşkın yol arkadaşını rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Kerbela'nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz. Kerbela'nın hüznünü, burukluğunu, gam ve melalini kalbimizin derinliklerinde hala hissediyoruz. Gönüller Sultanı'nın 'Benim dünyadaki çiçeğim' diyerek öpüp kokladığı Hazreti Hüseyin Efendimizin ve yarenlerinin şehit edilmesinin kederini tam 14 asırdır o günkü gibi yaşıyoruz. Sevgili canlar, Hicri 61 yılının 10 Muharrem gününde bedenler bir bir toprağa düşse de hak ve hakikat yere düşmemiştir. Çadırlar ateşe verilse de Ehlibeyt muhabbetinin çerağı hiç ama hiç sönmemiştir. Şu hakikati hepimiz çok iyi biliyoruz; Ehlibeyt'e duyulan hürmet ve bağlılık bu milletin özüdür, mayasıdır. Anadolu'nun her karışı Ehlibeyt sevdası ile bu aşkla canlanmıştır. Muhabbet bağımızın her gülü Peygamber Efendimizin bizlere emaneti olan Ehlibeyt sevgisi ile açmış, bu güller medeniyet coğrafyamızın tamamına nebevi bir rayiha yaymıştır" dedi.

"Rabbimizin 'Ey müminler, hepiniz birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin' emiri, nifak girişimlerine karşı en güçlü kalkanımızdır"

Nifak tohumlarına karşı dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Rabbimizin 'Ey müminler, hepiniz birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin' emiri, nifak girişimlerine karşı en güçlü kalkanımızdır. 'Mümin, mümin kardeşi için birbirine sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir bina gibidir' buyuran Peygamberimizin tavsiyesi kurtuluş reçetemizdir. Hünkar, Hacı Bektaş-ı Veli'nin 'bir olalım, iri olalım, diri olalım' çağrısı millet olarak ebedi kardeşliğimizin mayasıdır. Bunlara ne kadar sıkı tutunursak Allah'ın izniyle o derece huzurlu oluruz, fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam ederiz" diye konuştu.

"İnancından, mezhebinden, meşrebinden, dünya görüşünden ötürü kimseye farklı bir muamelede bulunmadık, herkese 'Yunusça' nazar kıldık"

Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldıkları ilk günden itibaren her vatandaşa aynı hissiyatla yaklaştıklarına dikkati çeken Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"İnancından, mezhebinden, meşrebinden, dünya görüşünden ötürü kimseye farklı bir muamelede bulunmadık, herkese 'Yunusça' nazar kıldık. Bilhassa Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik. Her türlü sorunlarıyla çok yakından ilgilendik. 2022'de ihdas ettiğimiz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile cemevlerimizdeki hizmetlerin kurumsal bir zeminde etkin ve verimli bir surette yürütülmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bugün itibarıyla ülkemizin dört bir yanındaki bin 133 cemevinin aydınlatma gideri başkanlığımızca karşılanıyor. Son üç yılda 533 cemevinin bakım ve onarım işleri ile tefrişat alımlarına 800 milyon lira tutarında önemli bir destek verdik. 2026 Mart ayı itibarıyla 311 cemevinin bakım, onarım ve tefrişat talebini işleme aldık. Yılsonuna kadar 500 cemevimize hizmetleri sunacağız. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilimizdeki 113 cemevinin yine bu kalemler dahilindeki ihtiyaçlarını devlet olarak karşıladık. 7 ilimizdeki yıkılan veya ağır hasar gören 13 cemevimizin inşa ve ihya çalışmaları ise devam ediyor. Bunlar da inşallah çok kısa bir süre içerisinde tamamlanmış olacak. Alevi vatandaşlarımızın yanında olmayı, siz kıymetli canlarımızla hemhal ve hemdert olmayı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Şu samimi muhabbetimiz, şu arı duru kardeşliğimiz inşallah daim olsun diyorum. Bu düşüncelerle Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerimizi bir kez daha Kemal-i edeple anıyorum. Mah-ı Muharrem oruçlarımızın birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Soframızı teşrif ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı