Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağıyla ilgili başlatılan kaza kırım çalışmaları ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gürcistan'ın yürütülen çalışmalarda ortaya koyduğu iş birliği için Kavelashvili'ye teşekkür etti. Gürcistan Cumhurbaşkanı da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şehit olan askerler için taziye dileklerini iletti. - ANKARA