Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'ni karşıladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Kavelaşvili'nin yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri gerçekleştirdi. 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin yer aldığı törende, 21 pare top atışı yapıldı. Ardından Kavelaşvili, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kavelaşvili, birbirlerine heyetlerini takdim etti. Erdoğan ve Kavelaşvili merdivenlerde Türkiye ve Gürcistan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan ile Kavelaşvili, ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra Erdoğan, Kavelaşvili onuruna resmi akşam yemeği verecek.