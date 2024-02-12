Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ailesiyle buluştu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ailesi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak Ankara'ya dönen Alper Gezeravcı ve ailesini Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. Gezeravcı, uzaya götürdüğü Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bayrağını öpüp alnına koyarak teslim aldı. Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da yer aldı.