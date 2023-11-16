Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara'da tedaviye alınan kanser hastalarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün sabaha karşı Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 27 kanser hastasını ziyaret etti. Hastaların tedavi gördüğü Onkoloji Hastanesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ile doktorlar eşlik etti. Hastaları tek tek ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte; ülkemize getirdiğimiz hastaları, yüreği Gazze'de olan herkes adına ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.