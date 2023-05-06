Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gabar'daki petrolümüzün kalitesi dillere destan üzüm pekmezi kıvamında'

Kayseri'de tarihi kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayserililere teşekkür ederek, "Bu muhteşem katılım bir şeyi söylüyor; gümbür gümbür 14 Mayıs'a yürüyoruz. Bir kez daha Kayseri'yi görmenin bahtiyarlığı içindeyim. Kayseri'yi görüp de gururlanmamak mümkün mü? Sizlerin bu aşkını görüp de duygulanmamak mümkün mü? Kayseri gibi yoldaşı olanın evelallah sırtı yere gelmez. Şu anda bu meydan bir rekor kırdı, alanda 135 bin kişi var. Bay bay Kemal, bak Kayseri ne diyor" dedi.

"IMF'yi Türkiye'den gönderince Babacan'ın yüzü kızardı"

Millet İttifakı ortağı Ali Babacan'ın 2013 yılındaki Davos'ta yüzünün kızardığını anlatan Erdoğan, "Davos'tayız, Babacan o zaman benim bakanım. IMF'nin başkanıyla konuşuyoruz, diyor ki; siyaseten bizi idare edeceklermiş. Dedik ki, 'Alacağınızı tahsil ediyor musunuz?', 'Ediyoruz'. Dedim; 'Türkiye'nin siyasetine biz karar veririz'. Babacan kızardı. 2013'te IMF'yi Türkiye'ye bir daha uğramaması üzerine gönderdik. CHP'nin sözcüsü bunlarla beraber otellerin lobilerinde IMF'yle görüştüler. Neymiş, IMF'den borç almamız lazımmış. Hadi oradan, bizim ihtiyacımız yok. Borç almadık. İstihdamı 32 milyon sınırına getiren, yıllık 51 buçuk milyon turist ağırlayan, turizm geliri her yıl artan bir Türkiye varsa, depreme rağmen işçisini, memurunu enflasyona ezdirmeyen bir Türkiye gerçeği varsa bunu sizlerle beraber başardık" ifadelerini kullandı.

"Bu sadece bizim değil 85 milyonun başarısı"

Yurt dışındaki yaşayan vatandaşları oy vermeye davet eden Erdoğan, "Başarıda kökeni ne olursa olsun önce 'ülkem' diyen herkesin payı var. Bu başarıda sadece bizlerin değil 85 milyonun tamamının başarısı var. İnşallah 14 Mayıs'tan itibaren bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapana kadar durmadan çalışacağız. Biliyorsunuz yurt dışında oy verme işlemi başladı, devam ediyor. Çok ciddi sayıda Kayserili kardeşlerim var, sandıklar kapanmadan mutlaka onlara ulaşmalıyız. Bu kritik dönemde anavatanlarına sahip çıkmalarını isteyeceğiz. Bu meseleyi hallettikten sonra 14 Mayıs'a kadar Kayseri'de çalışacağız. Buraya gelemeyen eşimizin, dostumuzun kapılarını çalacağız. Benim selamımı söyleyecek, kırgınlık varsa gönlünü alacak, Türkiye Yüzyılı için oylarına talip olduğumuzu söyleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bay bay Kemal elleriyle kalp yapmaktan bile aciz"

Vaatlerine rağmen CHP'li belediyelerin işçi çıkardıklarına dikkat çeken Erdoğan, "PKK'ya, dağdakilere gereken cevabı 14 Mayıs'ta veriyoruz. 14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun. Hastanelere, tünellere herkesin hayranlıkla baktığı bir ülkeye sahibiz. Dijital altyapıya, elektronik sisteme sahibiz. Dünyanın en gelişmiş teknolojiyle donatılmış, İHA'lara, SİHA'lara, Akıncılara, ANKA'lara sahibiz. Bu imkanları hamd olsun günden güne geliştiriyoruz. Sormak lazım bu CHP'lilere. Bay bay Kemal ne yaptı? CHP'li belediyeler ne yaptınız? İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da ne yaptınız? Onlar musluk açar, musluk kapar. Bay bay Kemal inanın elleriyle kalp işareti yapmaktan bile aciz. Biz sayısız projeleri yaptık" dedi.

"Aile ve Gençlik Bankası kuracağız"

Aile ve Gençlik Bankası kurulacağını aktaran Erdoğan, "Bay bay Kemal'in Kayseri'de Katarlılara sattılar yalanını attığı fabrikada yeni nesil fırtına obüslerini ve Altay tankını ürettik. Adamın işi gücü yalan. CHP'li kardeşlerimiz de bu adamın yalanlarına uyuyor. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu hafta başında Milli Muharip Uçağımız KAAN'ı hangardan çıkardık. Muhalefetin 'faso fiso' dediği Karadeniz gazını milletimizin evine kadar getirdik. Kayserimizin kışı eskisi kadar artık meşakkatli geçmeyecek. Faturalarınız geldi, bu ay doğalgaz ücretsiz. Bir sene boyunca vatandaşımız 25 metreküp gazı ücretsiz kullanacak. Bir sene boyunca mutfaklarımızda bayram olacak. Etrafımızda doğalgaz, petrol fışkırırken yıllarca mahrum kaldık. Emeklilerimize, gençlerimize, kadınlarımıza harcayacağımız parayı yabancı ülkelere fatura olarak ödedik. Artık bu para milletimizin cebine kalacak. Bu parayla ne yapacağız? Bir müjde daha veriyorum. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bu paranın belli miktarını bu bankada rezerve edeceğiz. Mesela ev hanımlarımızın primlerinin üçte birini buradan karşılamak suretiyle kendi gelirlerine kavuşturacağız. Gençlerimizin hibe ve kredi destekleriyle yanlarında olacağız" diye konuştu.

"Gabar'daki petrolümüzün kalitesi dillere destan üzüm pekmezi kıvamında"

Gabar'da çıkartılan petrol ile ülkenin günlük ihtiyacının 10'da birinin karşılanacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cudi, Gabar'dan da müjdeli haber aldık. Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol rezervi bulduk. Kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın ismini verdik. Karadeniz'deki doğalgazımızın kalitesi hamd olsun çok iyi, Gabar'daki petrolümüzün kalitesi ise dillere destan üzüm pekmezi kıvamında. İşte bu kalitedir. Gerçekten çok temiz. Ülkemizin günlük ihtiyacının 10'da birini karşılayacak önemli bir kaynağa sahip olduk" dedi.

"Küçük esnafımızın prim gün ödeme sayısını 7200 güne indiriyoruz"

Küçük esnafa Kayseri'den müjde veren Erdoğan, "Küçük esnafımıza da müjde vermek istiyorum, prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmayla inşallah 1 milyon esnaf yararlanacak. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yapmıyoruz. Milletimize verecek daha çok müjdemiz var" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023