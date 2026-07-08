Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Macron ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Macron ile Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 36'ncı Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

36'ncı NATO Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen oturumlarla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
ROKETSAN, Assan Group'u 471 milyon dolara satın aldı

TMSF satışa çıkardı, Türk devi rekor teklifle satın aldı
Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin yoğun bakımda tedavi görüyor

Baş ağrısı ile hastaneye giden ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi

ABD saldırısının ardından İran bir havalimanını kapattı

ABD saldırısının ardından İran bir havalimanını kapattı
İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası

Külliyeye hayran kalmakta haklıymış! İşte başbakanın makam binası
Başbakan devlet televizyonunun fişini çekti: Yıllarca yalan söyledik, özür dileriz

Başbakan devlet televizyonunun fişini çekti! Veda mesajı ses getirdi
NATO ruhuna yakışmayan sözler! Miçotakis'in Türkiye sözleri tepki çekti

NATO ruhuna yakışmadı! Miçotakis'ten Türkiye için skandal sözler