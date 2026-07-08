Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Macron ile Görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 36'ncı Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

36'ncı NATO Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen oturumlarla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı