Erdoğan-Macron Telefon Görüşmesi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran'daki çatışmaların uzun zamana yayılmasının hem bölge hem dünya için istikrarsızlık kaynağı olacağını, Türkiye'nin diplomasi zemininin kuvvetlendirilmesi ve yeniden müzakerelere dönülmesi için yoğun gayret gösterdiğini ifade etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgemizdeki çatışmaları, bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye olarak İran'daki gelişmeleri çok yakından izlediğimizi, sivil ölümlerinden üzüntü duyduğumuzu ve artmasından endişe ettiğimizi, çatışmaların bölgemize yayılmasının kabulünün ise mümkün olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'daki çatışmaların uzun zamana yayılmasının hem bölge hem dünya için istikrarsızlık kaynağı olacağını, Türkiye'nin diplomasi zemininin kuvvetlendirilmesi ve yeniden müzakerelere dönülmesi için yoğun gayret gösterdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, bölgemizdeki ve dünyadaki çatışmalı süreçlerin NATO müttefikleri arasındaki savunma iş birliklerini artırmayı gerekli kıldığını, savunma sanayii alanında uzun süredir atılamayan ortak adımları hızlandırmanın önemli olduğunu belirtti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı