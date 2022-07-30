Erdoğan, "Fındık kaç lira olsun?" diye sordu, vatandaşın cevabı herkesi kahkahaya boğdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da bir fındık bahçesini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan'ın üreticilere fındık fiyatı için beklentilerini sorduğu sırada bir vatandaşın "Ordu'nun plakası 52" cevabı üzerine herkes kahkahaya boğuldu.
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bulunan Ordu-Giresun Havalimanı'na indikten sonra yol üzerinde bir fındık bahçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti.
Üreticilere fındık fiyatındaki beklentilerini soran Erdoğan, "Gönül rızasıyla şöyle bir beklentinizi ölçeyim" dedi. O sırda Erdoğan'ın yanında oturan bir vatandaşın, " Ordu'nun plakası 52" cevabı alandaki herkesi kahkahaya boğdu. Erdoğan ise "Tam yürekten dokundun" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık bahçesi ziyaretine AK Parti Genel Başkan Vekilleri Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve milletvekilleri katıldı.
Fındık bahçesi sahibi Mustafa Yeşilyurt ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra miting alanına geçmek üzere yola çıktı.