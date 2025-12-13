Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Şu anda felaketi yaşıyoruz" diyerek uyardığı doğurganlık hızına ilişkin yeni bir değerlendirme geldi. Erdoğan, "Her şeyden öte bu son cümle çok çok önemli. Nüfus artış hızı noktasında gerçekten dertliyiz. Bunu artırmamız şart. Bugün öğrendim, Rusya 'en az iki çocuk' diyordu şimdi onlar da 'en az üç çocuk' diyor. Biz bunu söylediğimizde çok tartışmalar çıktı, çok eleştirildik. Ama haklılığımızı bu gelişmeler ortaya koyuyor" dedi.

  • Türkiye'de toplam doğurganlık hızı 1,48 olarak ölçülmüştür.
  • Türkiye'de üniversite sayısı 76'dan 208'e çıkarılmıştır.
  • Rusya'nın nüfus politikası 'en az üç çocuk' olarak değişmiştir.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katıldıktan sonra yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nüfus artış hızı, aile yapısı ve eğitim politikalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"NÜFUS ARTIŞ HIZI NOKTASINDA DERTLİYİZ"

2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, nüfus artış hızındaki düşüşün ciddi bir sorun olduğunu belirterek "Her şeyden öte bu son cümle çok çok önemli. Nüfus artış hızı noktasında gerçekten dertliyiz. Bunu artırmamız şart. Bugün öğrendim, Rusya 'en az iki çocuk' diyordu şimdi onlar da 'en az üç çocuk' diyor. Biz bunu söylediğimizde çok tartışmalar çıktı, çok eleştirildik. Ama haklılığımızı bu gelişmeler ortaya koyuyor. Aile Yılı derken, ailenin kutsiyetini ifade etmek istiyorum. Aile bizde kutsaldır. Her yönüyle kutsaldır. Anneyle, babayla, bütün kardeşlerle bu kutsiyeti bizim ihya etmemiz önemli. Aileyi ne kadar ihya edersek, ailede ne kadar birbirimize kenetlenir, bağlanırsak o zaman güçlü millet oluruz. Güçlü aile, güçlü millet. Yani güçlü milletler güçlü ailelerden doğar. Eğer güçlü bir aile yapınız olmazsa, siz güçlü millet de olamazsınız. Bu sıkıntıyı yaşıyor muyuz? Bana göre yaşıyoruz. Ama ümitsiz miyiz, asla… Çünkü bu milletin tohumunda var. Yani biz yeniden inşallah ayağa kalkacağız, yeniden küllerimizden doğacağız. Bu millet, o güçlü ailelerle inşa ve ihya hareketini de yürütecektir. Bu noktada aile değerlerini korumanın ülkemiz açısından çok çok önemli açılımları olacak" ifadelerine yer verdi.

"AİLE BİZDE KUTSALDIR"

Ailenin toplumun temel taşı olduğunu belirten Erdoğan, "Aile bizde kutsaldır. Anneyle, babayla, kardeşlerle bu kutsiyeti ihya etmemiz gerekir. Güçlü aile, güçlü millet demektir" dedi. Türkiye'de aile yapısında bazı zorluklar yaşandığını ifade eden Erdoğan, buna rağmen umutsuz olmadıklarını belirtti. Erdoğan, aile değerlerinin korunmasının ülke açısından önemli kazanımlar sağlayacağını vurgulayarak, bu alanda yeni çalışmaların süreceğini söyledi.

EĞİTİM VURGUSU

Konuşmasında eğitime de geniş yer ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite sayısının 76'dan 208'e çıkarıldığını hatırlattı. "Artık üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı" diyen Erdoğan, Anadolu'nun birçok kentinden derece yapan öğrencilerin çıkmasının bu yatırımların sonucu olduğunu ifade etti. Erdoğan, ailelerin artık çocuklarını kendi şehirlerinde üniversite eğitimi alabilecek şekilde yetiştirme imkânına sahip olduğunu belirterek, eğitim altyapısının güçlü bir milletin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, doğurganlık oranları ve aile politikalarının önümüzdeki dönemde de gündemin ön sıralarında yer alacağını gösterdi.

"FELAKETİ YAŞIYORUZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı Aile ve Kültür- Sanat Sempozyumu'nda yaptığı açıklamada doğurganlık hızına dikkat çekmiş, nüfusun artış hızının azaldığını söyleyerek "Geçen yıl ölçülen toplam doğurganlık hızı 1,48. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

