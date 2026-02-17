Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'yı Ziyaret Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'yı Ziyaret Ediyor
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya gitti. Erdoğan'ı İstanbul'dan uğurlayan yetkililerin ardından, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile görüşmesi ve anlaşmaların imza törenine katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer uğurladı.

Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapması beklenen Erdoğan'ın ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılması öngörülüyor.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Politika
