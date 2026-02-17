Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'dan ayrıldı

ADDİS Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki temaslarının ardından Türkiye'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'ndan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran ile diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyet de Addis Ababa'dan ayrıldı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed'in Addis Ababa Uluslararası Kongre Merkezi'nde onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Erdoğan'a, Kongre Merkezi'ne gelişinde ellerinde Türk bayrağı olan çocuklar sevgi gösterisinde bulundu.

