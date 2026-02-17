Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya'ya geldi. Başkent Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos ve Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Addis Ababa temasları kapsamında Habeşistan-İtalya savaşı sonrası Etiyopya'nın bağımsızlık ve galibiyet simgesi olan Adva Anıtı'nı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı, anıta çelenk bırakmasının ardından Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak. Erdoğan toplantıların ardından ise anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak. - ADDİS ABABA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı