Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya'ya geldi. Başkent Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos ve Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Addis Ababa temasları kapsamında Habeşistan-İtalya savaşı sonrası Etiyopya'nın bağımsızlık ve galibiyet simgesi olan Adva Anıtı'nı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı, anıta çelenk bırakmasının ardından Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak. Erdoğan toplantıların ardından ise anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak. - ADDİS ABABA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit davasında karar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar

"Bana köpek gibi davrandılar" diyerek isyan etti
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Sıla'yı kahkahalara boğan 'Sevişmeden Uyumayalım' yorumu

Hayranından aldığı mesajı böyle anlattı
Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar

Sabancı ailesi büyüyor: İki farklı ülkede düğün kararı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor