Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul'u için geldiği New York'ta ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin son günündeki ikili temasları kapsamında New York'ta Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı